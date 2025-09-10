ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

Дуже красива: Селена Гомес прийшла на інтерв'ю і проговорилася про весілля

Зірка серіалу «Вбивства в одній будівлі», співачка і засновниця косметичного бренду Rare Beauty з’явилася в Нью-Йорку.

Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Селену сфотографували папараці у двох сукнях абсолютно різних фасонів і в обох вона мала дуже гарний вигляд. Зірка відвідала кілька заходів, а зокрема популярне розважальне шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, на яке прийшла з колегами по серіалу Стівом Мартіном і Мартіном Шортом.

В ефірі Гомес з’явилася в елегантному шовковому вбранні-бюстьє з декольте-серцем і чорною стрічкою на шиї. Також вона зібрала волосся у високий пучок, одягла гламурні сережки з діамантами та доповнила образ босоніжками на підборах.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Друге вбрання Селени було від бренду Cult Gaia, з відкритим плечем, квітковими прикрасами і довгими рукавами. Сукню вона одягла з сатиновими босоніжками.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Також в ефірі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Селена трохи розповіла про прийдешнє весілля з Бенні Бланко, яке, за чутками, має відбутися вже цього місяця. Гомес не назвала дату весілля, але підтвердила, що це станеться незабаром, підігрівши в такий спосіб ще більшу цікавість до того, яку ж сукню одягне у свій особливий день.

Місце проведення святкування поки що тримається в таємниці — навіть гості не знають, де саме вони святкуватимуть. Також не розголошують, хто саме потрапив до списку гостей, але під час інтерв’ю Стів Мартін і Мартін Шорт проговорилися, що вони запрошені.

Серіал «Вбивства в одній будівлі» отримав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з’являється дедалі більше відомих акторів. У третьому сезоні, наприклад, ми побачили оскароносну акторку Меріл Стріп, а ось у п’ятому сезоні нам обіцяють оскароносну акторку Рене Зеллвегер.

