Дуже красиво та дуже по-літньому: акторка Анна Кендрік вигуляла нові вбрання

Анна Кендрік / © Getty Images

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Акторка Анна Кендрік, яку ви ймовірно пам’ятаєте за серією фільмів «Сутінки», зараз проводить багато часу в Нью-Йорку, оскільки відвідує різні шоу та інтерв’ю, присвячені її новому проєкту — фільму під назвою «Ще одне просте прохання».

У межах невеликого промотуру акторка змогла вигуляти кілька гарних літніх вбрань.

На шоу «Доброго ранку, Америко» Анна одягла мінісукню від бренду Markarian, яка була з колекції осінь-зима 2025. Це було рожеве вбрання в принт і з оксамитовим оздобленням винного кольору. Носила сукню Анна у поєднанні з оксамитовими туфлями від Malone Souliers, а також невеликою сумкою-хобо від Brandon Blackwood. На очах у зірки були окуляри від Prada в оправі, яка поєднувалася за кольором із її образом.

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© Getty Images

Потім у Мідтауні — це такий престижний район Нью-Йорка, її помітили у кольоровій сукні із зеленими бретельками та поясом, яку вона носила в поєднанні з туфлями від Alexandre Birman та сумкою від Metier з ручкою-ланцюжком. Її окуляри знову поєднувалися з вбранням за кольором.

© Getty Images

Також Анна потрапила під приціл папараці у Чайнатауні. Того дня вона мала дуже літній вигляд, оскільки носила спідницю в принт від Giambattista Valli, а також блакитний топ. На очах у Анни були вже окуляри від Saint Laurent, а в руці вона несла ту саму сумку від Metier.

© Getty Images

Дивувала вбраннями цього тижня і Блейк Лайвлі — колега Анна з фільму. Акторку неодноразово фотографували у гарних образах на вулицях міста.

Анна Кендрік / © Associated Press Анна Кендрік / © Getty Images Анна Кендрік / © Getty Images Анна Кендрік / © Associated Press Анна Кендрік / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Reuters