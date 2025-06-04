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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Дуже мило: Демі Мур врятувала трьох каченят, і тепер вони живуть у неї в будинку — фото

Акторка поділилася в Мережі зворушливою серією знімків.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

62-річна акторка Демі Мур поділилася у своєму Instagram серій фотографій, на яких зображені каченята. Виявляється, вона врятувала цих маленьких птахів, і тепер вони живуть у неї вдома.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

«Ми врятували трьох осиротілих каченят крякви! За допомогою і під керівництвом місцевого ветеринара ми працюємо над тим, щоб вигодувати їх, поки вони не стануть достатньо дорослими, щоб повернутися в природне середовище проживання. Це було нелегко, але Пілаф (собака акторки — Прим. Ред.) любить своїх нових друзів», — написала Демі під публікацією.

Собака Демі Мур та каченята / © Instagram Деми Мур

Собака Демі Мур та каченята / © Instagram Деми Мур

Каченята / © Instagram Деми Мур

Каченята / © Instagram Деми Мур

На фото з каченятами позували всі. І її донька Талула із нареченим, музикантом Джастіном Ейсі.

Демі Мур, її дочка Талула та її наречений Джастін Ейсі / © Instagram Деми Мур

Демі Мур, її дочка Талула та її наречений Джастін Ейсі / © Instagram Деми Мур

І онука Демі — дворічна Луетта, донька 36-річної Румер Вілліс — старшої з трьох доньок Демі Мур та Брюса Вілліса.

Внучка Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Внучка Демі Мур / © Instagram Деми Мур

І, звичайно, собака Демі Мур — чихуахуа Пілаф.

Собака Демі Мур та каченята / © Instagram Деми Мур

Собака Демі Мур та каченята / © Instagram Деми Мур

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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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