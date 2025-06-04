Демі Мур / © Associated Press

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62-річна акторка Демі Мур поділилася у своєму Instagram серій фотографій, на яких зображені каченята. Виявляється, вона врятувала цих маленьких птахів, і тепер вони живуть у неї вдома.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

«Ми врятували трьох осиротілих каченят крякви! За допомогою і під керівництвом місцевого ветеринара ми працюємо над тим, щоб вигодувати їх, поки вони не стануть достатньо дорослими, щоб повернутися в природне середовище проживання. Це було нелегко, але Пілаф (собака акторки — Прим. Ред.) любить своїх нових друзів», — написала Демі під публікацією.

Собака Демі Мур та каченята / © Instagram Деми Мур

Каченята / © Instagram Деми Мур

На фото з каченятами позували всі. І її донька Талула із нареченим, музикантом Джастіном Ейсі.

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Демі Мур, її дочка Талула та її наречений Джастін Ейсі / © Instagram Деми Мур

І онука Демі — дворічна Луетта, донька 36-річної Румер Вілліс — старшої з трьох доньок Демі Мур та Брюса Вілліса.

Внучка Демі Мур / © Instagram Деми Мур

І, звичайно, собака Демі Мур — чихуахуа Пілаф.

Собака Демі Мур та каченята / © Instagram Деми Мур

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