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- Шоу-бізнес
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Дуже мило: Демі Мур врятувала трьох каченят, і тепер вони живуть у неї в будинку — фото
Акторка поділилася в Мережі зворушливою серією знімків.
62-річна акторка Демі Мур поділилася у своєму Instagram серій фотографій, на яких зображені каченята. Виявляється, вона врятувала цих маленьких птахів, і тепер вони живуть у неї вдома.
«Ми врятували трьох осиротілих каченят крякви! За допомогою і під керівництвом місцевого ветеринара ми працюємо над тим, щоб вигодувати їх, поки вони не стануть достатньо дорослими, щоб повернутися в природне середовище проживання. Це було нелегко, але Пілаф (собака акторки — Прим. Ред.) любить своїх нових друзів», — написала Демі під публікацією.
На фото з каченятами позували всі. І її донька Талула із нареченим, музикантом Джастіном Ейсі.
І онука Демі — дворічна Луетта, донька 36-річної Румер Вілліс — старшої з трьох доньок Демі Мур та Брюса Вілліса.
І, звичайно, собака Демі Мур — чихуахуа Пілаф.
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