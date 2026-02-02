Дуже мило: Девід Бекхем показав, як дивився фільм разом зі своїм собакою

Девід Бекхем зі своїми собаками / © Instagram Девіда Бекхема

Наразі до сім’ї Бекхемів прикуто дуже багато уваги. Справа у зізнаннях старшого сина Вікторії та Девіда — Брукліна, який вирішив уперше зробити заяву й розповісти, чому він припинив спілкуватися з батьками. За його словами, конфлікт назрівав упродовж тривалого часу й був спричинений низкою подій і сварок між його сім’єю та його дружиною Ніколою Пельтц.

Попри це Девід Бекхем продовжує зберігати мовчання і ніяк не коментує слова свого сина. А у своєму Instagram взагалі опублікував фото зі своїми собаками.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Ексфутболіст вирішив подивитися новий фільм The Rip з Беном Аффлеком і Меттом Деймоном у головних ролях. Компанію йому склав його собака, який ліг на нього і заснув. А Девід жартома надів на нього свої окуляри. Фільм, до речі, Бекхему сподобався. Судячи з підпису до фото, його собаці теж.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Також спортсмен показав кілька фото з прогулянки зі своїми улюбленцями. Рано вранці вони прогулялися до озера. «Туманний недільний ранок у компанії цих двох. Вікторіє, сподіваюся, ти насолоджуєшся гарячим шоколадом і можеш довше поспати», — написав Девід.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, в сім’ї Бекхемів живуть чотири собаки на прізвиська Olive, Fig, Sage і Simba. Три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (суміш кокер-спанієля і пуделя). В інтерв’ю Девід зізнається, що вони не просто улюбленці, а члени сім’ї. Вони допомагають йому розслабитися й перемкнутися після роботи, зйомок і тренувань, для нього собаки ще й антистрес.

Девід сам часто виходить із ними на довгі прогулянки.