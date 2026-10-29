Дуже мило: Девід Бекхем знявся у рекламі разом зі своїми собаками

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

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Девід Бекхем втілив образ стильного англійського джентльмена для нової рекламної кампанії BOSS. На зніманнях компанію 51-річному колишньому футболістові склали його собаки — кокер-спанієлі Фіг та Олів, а сама фотосесія і відеоролик передають атмосферу спокійного заміського життя.

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У рекламній кампанії BOSS by Beckham сезону осінь-зима 2026/2027 Бекхем з’явився в елегантних образах, що поєднують класичний крій і невимушений стиль. На знімках він прогулюється на природі, проводить час із чотирилапими улюбленцями та насолоджується заміською атмосферою.

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Собаки стали помітною частиною рекламної історії, додавши їй домашнього затишку та природності. Замість звичної динаміки спортивних кампаній бренд зробив ставку на неспішний ритм життя, стриману елегантність і британську естетику.

Також колишній футболіст опублікував відео, на якому видно, як він пригощає своїх улюбленців смаколиками за слухняність.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, що родина Бекхемів взагалі дуже любить собак. Окрім Олів і Фіг, у родині живуть ще два улюбленці — Сейдж і Сімба. Девід раніше розповідав, що сприймає своїх собак не просто як домашніх тварин, а як членів родини.

Нагадаємо, раніше Круз Бекхем і його кохана завели собаку та опублікували її фото.

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