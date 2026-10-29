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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
231
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1 хв

Дуже мило: Девід Бекхем знявся у рекламі разом зі своїми собаками

Ексфутболіст приміряв осінні образи відомого бренду та показав, який вигляд має життя за містом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем втілив образ стильного англійського джентльмена для нової рекламної кампанії BOSS. На зніманнях компанію 51-річному колишньому футболістові склали його собаки — кокер-спанієлі Фіг та Олів, а сама фотосесія і відеоролик передають атмосферу спокійного заміського життя.

(гортайте фото праворуч)

У рекламній кампанії BOSS by Beckham сезону осінь-зима 2026/2027 Бекхем з’явився в елегантних образах, що поєднують класичний крій і невимушений стиль. На знімках він прогулюється на природі, проводить час із чотирилапими улюбленцями та насолоджується заміською атмосферою.

Собаки стали помітною частиною рекламної історії, додавши їй домашнього затишку та природності. Замість звичної динаміки спортивних кампаній бренд зробив ставку на неспішний ритм життя, стриману елегантність і британську естетику.

Також колишній футболіст опублікував відео, на якому видно, як він пригощає своїх улюбленців смаколиками за слухняність.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, що родина Бекхемів взагалі дуже любить собак. Окрім Олів і Фіг, у родині живуть ще два улюбленці — Сейдж і Сімба. Девід раніше розповідав, що сприймає своїх собак не просто як домашніх тварин, а як членів родини.

Нагадаємо, раніше Круз Бекхем і його кохана завели собаку та опублікували її фото.

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