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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
1 хв

Дуже мило: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото з сином і донькою від Джейсона Стейтема

Діти знялися зі своєю мамою в рекламній компанії для бренду одягу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель та екс"ангел” Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила колекцію дитячого одягу спільно з данським брендом Konges Sløjd, відомим своїми креативними дизайнами.

У промокампанії колекції модель знялася разом зі своїми двома дітьми — 7-річним Джеком Оскаром і трирічною Ізабеллою Джеймс, батьком яких є 57-річний актор Джейсон Стейтем.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Хлопчик з дівчинкою приміряли стильне вбрання з різними принтами — кліткою, смужкою та вишивкою.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному з фото Розі обіймає свою доньку Ізабеллу. Фото вийшло дуже милим і живим.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі

А на іншому модель позує з обома дітьми разом. Джек розглядає мамин кулон на шиї.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Традиційно обличчя дітей Гантінгтон-Вайтлі та Стейтема приховані — на всіх знімках вони зображені збоку або зі спини.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі сяяла на Каннському кінофестивалі в червоній сукні і з гарним кольє на шиї.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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