Дуже мило: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото з сином і донькою від Джейсона Стейтема

Розі Гантінгтон-Вайтлі

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38-річна британська супермодель та екс"ангел” Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила колекцію дитячого одягу спільно з данським брендом Konges Sløjd, відомим своїми креативними дизайнами.

У промокампанії колекції модель знялася разом зі своїми двома дітьми — 7-річним Джеком Оскаром і трирічною Ізабеллою Джеймс, батьком яких є 57-річний актор Джейсон Стейтем.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

Хлопчик з дівчинкою приміряли стильне вбрання з різними принтами — кліткою, смужкою та вишивкою.

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Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному з фото Розі обіймає свою доньку Ізабеллу. Фото вийшло дуже милим і живим.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

А на іншому модель позує з обома дітьми разом. Джек розглядає мамин кулон на шиї.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Традиційно обличчя дітей Гантінгтон-Вайтлі та Стейтема приховані — на всіх знімках вони зображені збоку або зі спини.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі сяяла на Каннському кінофестивалі в червоній сукні і з гарним кольє на шиї.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images