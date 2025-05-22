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- Шоу-бізнес
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Дуже мило: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото з сином і донькою від Джейсона Стейтема
Діти знялися зі своєю мамою в рекламній компанії для бренду одягу.
38-річна британська супермодель та екс"ангел” Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила колекцію дитячого одягу спільно з данським брендом Konges Sløjd, відомим своїми креативними дизайнами.
У промокампанії колекції модель знялася разом зі своїми двома дітьми — 7-річним Джеком Оскаром і трирічною Ізабеллою Джеймс, батьком яких є 57-річний актор Джейсон Стейтем.
Хлопчик з дівчинкою приміряли стильне вбрання з різними принтами — кліткою, смужкою та вишивкою.
На одному з фото Розі обіймає свою доньку Ізабеллу. Фото вийшло дуже милим і живим.
А на іншому модель позує з обома дітьми разом. Джек розглядає мамин кулон на шиї.
Традиційно обличчя дітей Гантінгтон-Вайтлі та Стейтема приховані — на всіх знімках вони зображені збоку або зі спини.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі сяяла на Каннському кінофестивалі в червоній сукні і з гарним кольє на шиї.