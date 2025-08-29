Дуже мило: топмодель Жизель Бундхен показала рідкісне фото піврічного сина

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких вона продемонструвала, чим займалася все літо. Однак увагу шанувальників зірки привернули декілька фото, на яких зазнімковано її молодшого сина і коханого.

Модель притискає до грудей піврічного сина, якого вона народила в лютому 2025 року. Обличчя хлопчика вона приховує.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Батьком дитини є її бойфренд — 35-річний інструктор з джиу-джитсу Хоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається від червня 2023-го, і для нього ця дитина стала першою. На одному з фото Жизель зображена саме з ним — вони грають у більярд.

Жизель Бундхен і Хоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Також Бундхен показала фото з прогулянки з сином, а ще себе за кермом якогось автомобіля і на яхті.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Нагадаємо, Жизель уже виховує двох дітей — 15-річного сина та 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді. І нещодавно спортсмен показував у своєму Instagram серію фото з подорожей Японією з їхніми спільними підрослими дітьми.