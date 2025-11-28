Дуже неочікувано: "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив додому ще одну учасницю

Тарас Цимбалюк

У сьомому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» головний герой Тарас Цимбалюк під час індивідуального спілкування з професійною вершницею Валерією Жуковською неочікувано з нею попрощався. Актор аргументував свій вибір тим, що вони мають різні погляди на життя.

Валерія Жуковська

«Я тобі хочу щиро побажати знайти людину, з якою у тебе буде повна гармонія. Щоб твої коники були постійно щасливими і приносили тобі завжди такі емоції», — побажав Тарас Валерії, вибачився перед нею і провів її до автівки.

«Я розумію, що Лєрі буде боляче, неприємно, але я мав бути чесним однозначно», — додав він поза кадром.