Дуже несподівано: Тарас Цимбалюк попрощався одразу з двома учасницями "Холостяка"
Головний герой проєкту під час подвійного побачення вирішив відправити додому обох дівчат.
У восьмому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» головний герой Тарас Цимбалюк пішов на подвійне побачення з 38-річною фітнес-тренеркою Ольгою Дзундзою і 30-річною косметологинею Оксаною Шанюк.
Це було побачення «на виліт», але Тарас вирішив попрощатися з обома дівчатами. З кожною з них він поговорив тет-а-тет.