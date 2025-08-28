ТСН у соціальних мережах

Дуже схожа на маму-супермодель: Кая Гербер блиснула стрункою фігурою в новому фотосеті

Модель знялася для промокампанії спортивного бренду.

Кая Гербер

23-річна модель Кая Гербер — донька супермоделі та зірки 90-х Сінді Кроуфорд — стала головною зіркою нової промокампанії американського бренду спортивного одягу Vuori. Дівчина приміряла спортивні комплекти одягу, які підкреслили її струнку фігуру.

Шанувальники Каї в коментарях під фото в Instagram зазначили, що на деяких знімках вона дуже схожа на свою маму-супермодель.

Зазначимо, Кая вперше дебютувала в модельному бізнесі, коли їй було 10 років — вона з’явилася в рекламній кампанії Young Versace. А її професійний дебют на подіумі відбувся на Тижні моди в Нью-Йорку на показі Calvin Klein. Після цього вона швидко стала однією з найбільш затребуваних моделей.

Каю часто порівнюють із Сінді Кроуфорд, проте вона прагне побудувати власний модельний шлях. Про маму вона говорить із великою теплотою і повагою та підкреслює, що зростала, спостерігаючи за її кар’єрою, і завжди захоплювалася її працьовитістю та професіоналізмом. «Мама навчила мене ставитися до моделінгу як до роботи. Це не просто гарні світлини, а величезна дисципліна і відповідальність».

Раніше, нагадаємо, Кая Гербер продемонструвала чарівну літню сукню.

