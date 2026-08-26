- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Дуже схожа на свою маму: Кая Гербер у чорній сукні і в компанії сина Річарда Гіра сходила на тенісний турнір
Модель одягла на спортивну подію елегантне обтисле вбрання.
Папараці зазнімкували Каю Гербер, коли вона прямувала на Відкритий чемпіонат США з тенісу в Нью-Йорку. На грі компанію їй склав актор Гомер Гір, з яким вона зіграла у новому серіалі Раяна Мерфі «Уламки».
Для спортивної події Кая обрала елегантну чорну сукню міді на широких бретельках. Вбрання мало V-подібне декольте та приталений крій, який чудово підкреслив струнку фігуру моделі.
Лук Гербер поєднала з чорними лакованими мюлями на високих шпильках. На плечі у неї висіла невелика сумка з анімалістичним принтом і чорною шкіряною ручкою.
Аутфіт Кая доповнила великими чорними сонцезахисними окулярами і золотим годинником. У неї було акуратне укладання, макіяж смокі айс і французький манікюр.
У цьому образі Кая була дуже схожа на свою знамениту маму Сінді Кроуфорд. Сама модель нещодавно зізналася, що вважає такі порівняння великим компліментом, хоча не бачить між ними настільки разючої подібності.
До речі, Гербер і Гір нещодавно разом знялися для вересневої обкладинки Vogue. Їхня спільна поява привернула особливу увагу, адже мама Каї Сінді Кроуфорд і батько Гомера Річард Гір були одружені від 1991 до 1995 року. Молоді актори познайомилися незадовго до початку роботи над «Уламками» і за час знімань стали близькими друзями.