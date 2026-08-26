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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Дуже схожа на свою маму: Кая Гербер у чорній сукні і в компанії сина Річарда Гіра сходила на тенісний турнір

Модель одягла на спортивну подію елегантне обтисле вбрання.

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Гомер Гір і Кая Гербер

Гомер Гір і Кая Гербер / © Getty Images

Папараці зазнімкували Каю Гербер, коли вона прямувала на Відкритий чемпіонат США з тенісу в Нью-Йорку. На грі компанію їй склав актор Гомер Гір, з яким вона зіграла у новому серіалі Раяна Мерфі «Уламки».

Для спортивної події Кая обрала елегантну чорну сукню міді на широких бретельках. Вбрання мало V-подібне декольте та приталений крій, який чудово підкреслив струнку фігуру моделі.

Каю Гербер / © Getty Images

Каю Гербер / © Getty Images

Лук Гербер поєднала з чорними лакованими мюлями на високих шпильках. На плечі у неї висіла невелика сумка з анімалістичним принтом і чорною шкіряною ручкою.

Аутфіт Кая доповнила великими чорними сонцезахисними окулярами і золотим годинником. У неї було акуратне укладання, макіяж смокі айс і французький манікюр.

Гомер Гір і Кая Гербер / © Getty Images

Гомер Гір і Кая Гербер / © Getty Images

У цьому образі Кая була дуже схожа на свою знамениту маму Сінді Кроуфорд. Сама модель нещодавно зізналася, що вважає такі порівняння великим компліментом, хоча не бачить між ними настільки разючої подібності.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

До речі, Гербер і Гір нещодавно разом знялися для вересневої обкладинки Vogue. Їхня спільна поява привернула особливу увагу, адже мама Каї Сінді Кроуфорд і батько Гомера Річард Гір були одружені від 1991 до 1995 року. Молоді актори познайомилися незадовго до початку роботи над «Уламками» і за час знімань стали близькими друзями.

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