Дуже схожа на свою відому маму: донька Різ Візерспун прийшла на прем’єру фільму

Ава Філліпп

26-річна дочка Різ Візерспун — Ава Філліпп — відвідала прем’єру фільму «Буремний перевал», який презентували у Лос-Анджелесі. Дівчина прийшла на захід у лаконічній сукні-комбінації з модним принтом горошок.

Ава Філліпп

Чорне вбрання Ави мало тонкі бретельки, трохи розкльошену спідницю з розрізом і чорне мереживо на декольте, яке додавало трошки цікавості образу.

Лук дівчина доповнила простими туфлями та кількома прикрасами, а також зробила укладання з легкими об’ємними локонами.

Ава Філліпп

Нагадаємо, що Ава народилася у Різ Візерспун у шлюбі з актором Раяном Филлиппом. Також у дівчини є брат Дікон та зведений брат Теннессі, який народився у її матері у другому шлюбі.

Ава неодноразово потрапляла у дитинстві до камер папараці, зокрема тоді, коли її мама грала у фільмі «Білявка в законі». Різ отримала роль у цьому фільмі незабаром після пологів, тому Metro-Goldwyn-Mayer найняли особистого тренера, щоб допомогти їй скинути вагу, який вона набрала під час вагітності. Коли робота над фільмом почалася, її дочка Ава часто бувала у мами на зніманнях.