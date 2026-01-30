ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Дуже схожа на свою відому маму: донька Різ Візерспун прийшла на прем’єру фільму

Дівчина прийшла на світський захід у Каліфорнії і вийшла на червону доріжку з іншими зірками.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ава Філліпп

Ава Філліпп / © Associated Press

26-річна дочка Різ Візерспун — Ава Філліпп — відвідала прем’єру фільму «Буремний перевал», який презентували у Лос-Анджелесі. Дівчина прийшла на захід у лаконічній сукні-комбінації з модним принтом горошок.

Ава Філліпп / © Associated Press

Ава Філліпп / © Associated Press

Чорне вбрання Ави мало тонкі бретельки, трохи розкльошену спідницю з розрізом і чорне мереживо на декольте, яке додавало трошки цікавості образу.

Лук дівчина доповнила простими туфлями та кількома прикрасами, а також зробила укладання з легкими об’ємними локонами.

Ава Філліпп / © Associated Press

Ава Філліпп / © Associated Press

Нагадаємо, що Ава народилася у Різ Візерспун у шлюбі з актором Раяном Филлиппом. Також у дівчини є брат Дікон та зведений брат Теннессі, який народився у її матері у другому шлюбі.

Ава неодноразово потрапляла у дитинстві до камер папараці, зокрема тоді, коли її мама грала у фільмі «Білявка в законі». Різ отримала роль у цьому фільмі незабаром після пологів, тому Metro-Goldwyn-Mayer найняли особистого тренера, щоб допомогти їй скинути вагу, який вона набрала під час вагітності. Коли робота над фільмом почалася, її дочка Ава часто бувала у мами на зніманнях.

Різ Візерспун з донькою / © Getty Images

Різ Візерспун з донькою / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie