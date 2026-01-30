- Дата публікації
Дуже схожа на свою відому маму: донька Різ Візерспун прийшла на прем’єру фільму
Дівчина прийшла на світський захід у Каліфорнії і вийшла на червону доріжку з іншими зірками.
26-річна дочка Різ Візерспун — Ава Філліпп — відвідала прем’єру фільму «Буремний перевал», який презентували у Лос-Анджелесі. Дівчина прийшла на захід у лаконічній сукні-комбінації з модним принтом горошок.
Чорне вбрання Ави мало тонкі бретельки, трохи розкльошену спідницю з розрізом і чорне мереживо на декольте, яке додавало трошки цікавості образу.
Лук дівчина доповнила простими туфлями та кількома прикрасами, а також зробила укладання з легкими об’ємними локонами.
Нагадаємо, що Ава народилася у Різ Візерспун у шлюбі з актором Раяном Филлиппом. Також у дівчини є брат Дікон та зведений брат Теннессі, який народився у її матері у другому шлюбі.
Ава неодноразово потрапляла у дитинстві до камер папараці, зокрема тоді, коли її мама грала у фільмі «Білявка в законі». Різ отримала роль у цьому фільмі незабаром після пологів, тому Metro-Goldwyn-Mayer найняли особистого тренера, щоб допомогти їй скинути вагу, який вона набрала під час вагітності. Коли робота над фільмом почалася, її дочка Ава часто бувала у мами на зніманнях.