Шоу-бізнес
181
Дуже схожі на матір: доньки Джейн Біркін з’явилися разом у Парижі на зворушливій церемонії

На березі каналу Сен-Мартен у Парижі сестри Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон вшанували пам’ять своєї матері, знаменитої співачки та акторки Джейн Біркін, під час відкриття її меморіальної дошки.

Юлія Каранковська
Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Джейн Біркін померла в липні 2023 року у віці 73 років. Тепер пішохідний міст через канал Сен-Мартен у Париіжі носить ім’я цієї французької ікони кіно та музики.

Відкрили меморіальну табличку дві дочки зірки і це був дуже зворушливий момент, такж вони виголосили промову. Того дня Шарлотта та Лу продемонстрували і відчуття смаку, яке успадкували від своєї знаменитой матері — вони одягли розслаблені, елегантні та позачасові речі, які нагадували той стиль, яким прославилася їхні матір.

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур обрала шикарний та розслаблений образ: одягла коричневий жакет поверх червоного топа, джинси, бордові чоботи, чорний шкіряний плащ та чорну кепку.

Лу Дуайон обрала сірий костюм у тонку смужку, доповнений шарфом та чоботами на підборах.

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно сумку Джейн Біркін Hermès Birkin, що носить назву «Мандрівниця», продали за 2,45 мільйона євро на аукціоні в Абу-Дабі. Спочатку сумку оцінювали у 240 000 — 440 000 тисяч долларів.

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

181
