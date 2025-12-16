Дуже схожі на матір: доньки Джейн Біркін з’явилися разом у Парижі на зворушливій церемонії

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Реклама

Джейн Біркін померла в липні 2023 року у віці 73 років. Тепер пішохідний міст через канал Сен-Мартен у Париіжі носить ім’я цієї французької ікони кіно та музики.

Відкрили меморіальну табличку дві дочки зірки і це був дуже зворушливий момент, такж вони виголосили промову. Того дня Шарлотта та Лу продемонстрували і відчуття смаку, яке успадкували від своєї знаменитой матері — вони одягли розслаблені, елегантні та позачасові речі, які нагадували той стиль, яким прославилася їхні матір.

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Шарлотта Генсбур обрала шикарний та розслаблений образ: одягла коричневий жакет поверх червоного топа, джинси, бордові чоботи, чорний шкіряний плащ та чорну кепку.

Реклама

Лу Дуайон обрала сірий костюм у тонку смужку, доповнений шарфом та чоботами на підборах.

Шарлотта Генсбур та Лу Дуайон / © Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно сумку Джейн Біркін Hermès Birkin, що носить назву «Мандрівниця», продали за 2,45 мільйона євро на аукціоні в Абу-Дабі. Спочатку сумку оцінювали у 240 000 — 440 000 тисяч долларів.

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press