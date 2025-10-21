Дуже схожі: топмодель Жасмін Тукс показала фото з сестрою, яка молодша за неї на 18 років

Жасмін Тукс / © Associated Press

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — опублікувала в Instagram серію фото зі своєю молодшою сестрою Глоєю Даніель, якій сьогодні виповнилося 16 років.

Жасмін Тукс із сестрою / © Instagram Жасмін Тукс

«Не вірю, що тобі вже 16. Люблю тебе дуже сильно», — підписала фото модель. На архівних знімках її знято з ще зовсім маленькою сестрою.

А так Глоя має вигляд зараз. Вони дуже схожі з Жасмін.

Глоя Даніель — сестра Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Судячи з інформації в її соцмережах, дівчинка теж хоче стати моделлю, як старша сестра. Також вона займається гімнастикою і захоплюється кінним спортом.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс, яка зараз перебуває на дев’ятому місяці вагітності, вийшла на подіум під час показу спідньої білизни Victoria’s Secret. Вона продемонструвала на подіумі лаконічну атласну спідню білизну гарного відтінку капучино.

