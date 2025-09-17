ТСН у соціальних мережах

Дуже сміливо: 67-річна Шерон Стоун у прозорій сукні знялася для глянцю

Зірка знялася в новій фотосесії для грецького журналу.

Юлія Кудринська
67-річна американська акторка, продюсерка і художниця Шерон Стоун стала головною зіркою нового номера грецької редакції журналу Marie Claire. Вона з’явилася одразу на двох обкладинках глянцю: на одній акторка зображена лежачи у воді, на ній прозора фатинова сукня, а на іншій — Шерон позує в мереживній сукні винного відтінку з високим коміром і у великих сережках.

В інтерв’ю журналу культова зірка розповіла про мистецтво як терапію, материнство, Голлівуд і натхнення, яке вона знайшла в Греції, про те, чому більше не дозволяє сексуальності визначати її ролі, про своє бажання дослідити комедію і про мудрість, що приходить із часом. «Життя — це процес безперервного навчання; сила всередині нас, і кожен день — це нова можливість», — підкреслює Шерон, згадуючи також про своє бажання спробувати себе в комедіях і «хороших» ролях.

Також стилісти підібрали для Стоун й інші образи, серед яких вовняний штанний костюм, джинси-кльош у поєднанні з футболкою без рукавів, мереживна мінісукня, смарагдова сукня з ефектним вирізом на спині та ін. На всіх фото Шерон має дуже стильний вигляд.

Раніше, нагадаємо, Шерон Стоун позувала в купальнику з анімалістичним принтом. Акторка поділилася фото з відпочинку.

Шерон Стоун у гарному вбранні (25 фото)

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

