Дуже сміливо: Джорджина Родрігес засвітила сідниці в ультракороткій сукні

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Реклама

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram новими фото, на яких вона була зображена в сміливому образі.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Дівчина позувала в чорній мінісукні з обтислим верхом і пишним подолом. Вбрання було настільки коротким, що Джорджина ненароком — а можливо, і спеціально — блиснула сідницями.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Свій образ зірка доповнила яскраво-рожевою оксамитовою мікросумочкою від Chanel і лаковими мюлями на високих підборах.

Реклама

Волосся Родрігес зібрала в «мальвінку» і накрутила кінці, макіяж зробила в теплих відтінках, а манікюр — червоний.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина Родрігес та її нинішній бойфренд (а за деякими чутками, вже й чоловік) — 40-річний футболіст Кріштіану Роналду — познайомилися 2016-го року в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала ніжний образ у сукні з квітковим принтом.