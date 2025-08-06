ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
1 хв

Дуже сміливо: Джорджина Родрігес засвітила сідниці в ультракороткій сукні

Дівчина похизувалася новим образом у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram новими фото, на яких вона була зображена в сміливому образі.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Дівчина позувала в чорній мінісукні з обтислим верхом і пишним подолом. Вбрання було настільки коротким, що Джорджина ненароком — а можливо, і спеціально — блиснула сідницями.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Свій образ зірка доповнила яскраво-рожевою оксамитовою мікросумочкою від Chanel і лаковими мюлями на високих підборах.

Волосся Родрігес зібрала в «мальвінку» і накрутила кінці, макіяж зробила в теплих відтінках, а манікюр — червоний.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина Родрігес та її нинішній бойфренд (а за деякими чутками, вже й чоловік) — 40-річний футболіст Кріштіану Роналду — познайомилися 2016-го року в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала ніжний образ у сукні з квітковим принтом.

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_5 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_6 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie