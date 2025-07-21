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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Дуже сміливо: Гайді Клум топлес з’явилася на пляжі (відео)

Супермодель поділилася сміливим відео у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

Німецька модель та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — встигає не тільки багато працювати, а й регулярно відпочивати. Зірка віддає перевагу пляжному відпочинку в компанії свого чоловіка — музиканта Тома Каулітца.

Гайді Клум із чоловіком Томом / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із чоловіком Томом / © Instagram Гайді Клум

У своєму Instagtram вона часто ділиться фото та відео з пляжу. Так, цього разу вона опублікувала пікантне відео, в якому позує топлес. Гайді в одних трусах йде по піску і заходить у воду.

А на іншому вона топлес занурюється у воду та плаває. «Медовий місяць», — підписала Клум відео, яке, зважаючи на все, знімав Том. Цікаво, що функцію коментування публікації Гайді закрила.

Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум поділилася фото із дорослими синами.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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