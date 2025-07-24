Дуже сміливо: Нікола Пельтц позувала повністю оголеною

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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30-річна модель і акторка, донька промислового мільярдера - Нікола Пельтц — та її чоловік — 26-річний Бруклін Бекхем — провели свою відпустку на яхті на південному березі Франції. У своєму Instagram дівчина показала, як це було. На більшості фото вона позувала зі своїм чоловіком.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

«Найкращі спогади» і «Вічне літо», — лаконічно підписала Нікола знімки.

Однак найбільше уваги привернула фотографія, на якій дівчина зображена повністю оголеною. Вона позує у ванній. Судячи з коментаря під знімком, автором фото виступив її чоловік Бруклін.

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Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Також Нікола позувала топлес біля дзеркала, прикриваючи оголені груди руками.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Зазначимо, нещодавно Пельтц розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком на фестивалі Коачелла. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в неї з першого погляду і вже через кілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Пара оголосила про свої заручини в липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року в Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Однак незважаючи на ідилію між подружжям, у їхніх стосунках із батьками Брукліна не все так гладко. На святкування 50-річчя Девіда Бекхема вони не прийшли.

Бруклін Пельтц Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / © Getty Images Бруклін Пельтц Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / © Getty Images Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images