Мая Джама / © Getty Images

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32-річна британська телеведуча та модель Мая Джама для виходу на червону доріжку обрала сміливе вбрання, яке підкреслило її фігуру — чорну мереживну сукню. Крізь тонку тканину проглядалася чорна білизна, а обтислий силует переходив у довгий шлейф, який ефектно тягнувся за нею по червоній доріжці. Образ доповнювали довгі прозорі рукавички.

Мая Джама / © Getty Images

Особливу увагу привернули прикраси телеведучої. Вона обрала масивне діамантове кольє з великою підвіскою, сережки та браслет. Мая уклала волосся м’якими хвилями та зробила природний макіяж.

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Поява Джами на світському заході привернула додаткову увагу на тлі обговорень щодо її можливої участі в наступному фільмі про Джеймса Бонда. Після новин про Роберта Паттінсона як нового виконавця ролі агента 007 букмекери включили телеведучу до числа претенденток на роль його екранної коханої.

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Серед інших потенційних кандидаток називали Сідні Свіні та Аню Тейлор-Джой. При цьому творці нового фільму поки що не оголошували офіційний акторський склад, тому участь Маї в проєкті залишається лише припущенням.

Нагадаємо, раніше прозоре вбрання для виходу на червону доріжку обрала також співачка Сіара, яка зараз вагітна вп’яте.

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