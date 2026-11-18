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- Шоу-бізнес
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Дуже сміливо: претендентка на роль дівчини Бонда у мереживній сукні засвітила білизну
Зірка ефектно з’явилася на церемонії GQ Men of the Year Awards 2026, яка відбулася в Лондоні.
32-річна британська телеведуча та модель Мая Джама для виходу на червону доріжку обрала сміливе вбрання, яке підкреслило її фігуру — чорну мереживну сукню. Крізь тонку тканину проглядалася чорна білизна, а обтислий силует переходив у довгий шлейф, який ефектно тягнувся за нею по червоній доріжці. Образ доповнювали довгі прозорі рукавички.
Особливу увагу привернули прикраси телеведучої. Вона обрала масивне діамантове кольє з великою підвіскою, сережки та браслет. Мая уклала волосся м’якими хвилями та зробила природний макіяж.
Поява Джами на світському заході привернула додаткову увагу на тлі обговорень щодо її можливої участі в наступному фільмі про Джеймса Бонда. Після новин про Роберта Паттінсона як нового виконавця ролі агента 007 букмекери включили телеведучу до числа претенденток на роль його екранної коханої.
Серед інших потенційних кандидаток називали Сідні Свіні та Аню Тейлор-Джой. При цьому творці нового фільму поки що не оголошували офіційний акторський склад, тому участь Маї в проєкті залишається лише припущенням.
Нагадаємо, раніше прозоре вбрання для виходу на червону доріжку обрала також співачка Сіара, яка зараз вагітна вп’яте.