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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Дуже сміливо: Ріанна засвітила сідниці у новій рекламі свого бренду

Зірка стала головною зіркою святкової промокампанії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
1 коментар
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Ріанна

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Співачка з Барбадосу Ріанна представила нову рекламну кампанію свого бренду нижньої білизни Savage X Fenty, присвячену святковому сезону. 38-річна зірка сама стала головною героїнею фотосесії та продемонструвала декілька сміливих образів із нової колекції.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Для знімань артистка обрала напівпрозоре червоно-чорне боді з квітковим мереживом та глибоким декольте. Образ вона доповнила високими чорними панчохами та туфлями на підборах.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Фотосесія вийшла у різдвяній естетиці: Ріанна позувала на тлі ялинок, прикрашених рожевими та червоними бантами, а також подарункових коробок. На одному з кадрів співачка з’явилася з великим смугастим бантом на голові, немов сама стала святковим подарунком.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна опублікувала знімки в Instagram, додавши до них підпис: «Коли твої витівки роблять тебе подарунком!». Шанувальники були в захваті від ефектної фотосесії та залишили під публікацією безліч компліментів.

Зазначимо, Ріанна заснувала Savage X Fenty у 2018 році. Співачка регулярно особисто бере участь у рекламних кампаніях бренду, демонструючи нові колекції білизни.

Нагадаємо, раніше Ріанна позувала з трьома дітьми у однакових різдвяних піжамах.

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Коментарі (1)
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els2252
12:08, 2026.11.10
Чудовий контент. давайте висвітлювати дупи самозакоханих недозірок, що ж нам ще робити. ніякого смаку і актуальності.
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