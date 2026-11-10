Дуже сміливо: Ріанна засвітила сідниці у новій рекламі свого бренду

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

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Співачка з Барбадосу Ріанна представила нову рекламну кампанію свого бренду нижньої білизни Savage X Fenty, присвячену святковому сезону. 38-річна зірка сама стала головною героїнею фотосесії та продемонструвала декілька сміливих образів із нової колекції.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Для знімань артистка обрала напівпрозоре червоно-чорне боді з квітковим мереживом та глибоким декольте. Образ вона доповнила високими чорними панчохами та туфлями на підборах.

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Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Фотосесія вийшла у різдвяній естетиці: Ріанна позувала на тлі ялинок, прикрашених рожевими та червоними бантами, а також подарункових коробок. На одному з кадрів співачка з’явилася з великим смугастим бантом на голові, немов сама стала святковим подарунком.

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Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна опублікувала знімки в Instagram, додавши до них підпис: «Коли твої витівки роблять тебе подарунком!». Шанувальники були в захваті від ефектної фотосесії та залишили під публікацією безліч компліментів.

Зазначимо, Ріанна заснувала Savage X Fenty у 2018 році. Співачка регулярно особисто бере участь у рекламних кампаніях бренду, демонструючи нові колекції білизни.

Нагадаємо, раніше Ріанна позувала з трьома дітьми у однакових різдвяних піжамах.

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