Шоу-бізнес
117
1 хв

Дуже сміливо: топмодель Ізабель Гулар позувала повністю оголеною

Зірка показала, як збиралася на світський захід.

Юлія Кудринська
Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Ізабель Гулар — стала гостею гала-вечора LACMA Art + Film, що пройшов у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході вшановували досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Для світського виходу модель обрала довгу чорну сукню з вирізами з боків і оголеною спиною. Образ Ізабель доповнювали чорне довге намисто, укладка з легкими локонами і чорний смокі-айс.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

На одному з фото у своєму Instagram Гулар позувала повністю оголеною. Оголені груди вона прикрила рукою. Знімок був зроблений під час зборів на гала-вечір.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Нагадаємо, на гала-вечорі LACMA Art + Film побувала також акторка Сальма Гаєк. Акторка постала перед фотографами в ефектному яскравому аутфіті. На ній була приталена сукня максі лаймового кольору, розшита паєтками, від бренду Gucci. Компанію їй склав її чоловік-мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

Образи топмоделі Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Getty Images

Ізабель Гулар / © Getty Images

