Дуже сміливо: топмодель Ізабелі Фонтана позувала топлес

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

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Днями відома бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria’s Secret Ізабелі Фонтана святкувала день народження. Їй виповнилося 42 роки. На честь цього вона опублікувала у Instagram фото, на яких вона позувала топлес.

Фонтана зазнімкована в одних стрингах, вона стоїть на кормі. Здається, що модель готується до стрибка у воду.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

А також у воді навпроти густої рослинності. Обидва кадри були зроблені в Тулумі, Мексика.

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Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Позувала Ізабель і зі святковим тортом. Цього разу на ній був чорний топ із золотою деталлю на грудях.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

А на одному з фото бразилійка знята зі своїм сином, 22-річним Зіоном. Його батько — бразильський манекенник Алваро Джакобо.

Ізабелі Фонтана з сином / © Изабели Фонтана/Instagram

Зазначимо, Фонтану— одна з найуспішніших бразильських моделей поряд з Жизель Бундхен і Адріаною Лімою. Свою кар’єру вона почала, коли їй було всього 13 років. А вже в 16 років — у 1999 році — вона потрапила на сторінки каталогу Victoria’s Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана засвітила ідеальну фігуру у білому бікіні.

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