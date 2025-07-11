ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

Дуже сміливо: топмодель Ізабелі Фонтана позувала топлес

Бразилійка поділилася відвертим фото на честь свого дня народження.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ізабелі Фонтана

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Днями відома бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria’s Secret Ізабелі Фонтана святкувала день народження. Їй виповнилося 42 роки. На честь цього вона опублікувала у Instagram фото, на яких вона позувала топлес.

Фонтана зазнімкована в одних стрингах, вона стоїть на кормі. Здається, що модель готується до стрибка у воду.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

А також у воді навпроти густої рослинності. Обидва кадри були зроблені в Тулумі, Мексика.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Позувала Ізабель і зі святковим тортом. Цього разу на ній був чорний топ із золотою деталлю на грудях.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

А на одному з фото бразилійка знята зі своїм сином, 22-річним Зіоном. Його батько — бразильський манекенник Алваро Джакобо.

Ізабелі Фонтана з сином / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана з сином / © Изабели Фонтана/Instagram

Зазначимо, Фонтану— одна з найуспішніших бразильських моделей поряд з Жизель Бундхен і Адріаною Лімою. Свою кар’єру вона почала, коли їй було всього 13 років. А вже в 16 років — у 1999 році — вона потрапила на сторінки каталогу Victoria’s Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана засвітила ідеальну фігуру у білому бікіні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie