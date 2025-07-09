Дуже сміливо: вагітна модель Олівія Калпо позувала повністю оголеною

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

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33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — незабаром стане мамою вперше. Дівчина перебуває на останніх місяцях своєї вагітності, а її шанувальники підозрюють, що вона ось-ось народить, тож уважно стежать за її контентом у Instagram.

Олівія опублікувала у своєму мікроблогу фото, на якому вона позує повністю оголеною. Подібні фото серед селебриті популярні — багато зірок полюбляють знімати свою вагітність саме так.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

«Найбільший привілей мого життя — спостерігати, як це тіло стає будинком», — так модель підписала знімок.

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Судячи з її соцмереж, вагітність проходить легко. Вона продовжує регулярно відвідувати спортзал, у якому присідає зі штангою, і навіть носить досі взуття на підборах.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Олівія Калпо позувала у яскравому бюстгальтері. Дівчина показала, як відсвяткувала День Незалежності США.