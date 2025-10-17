Дуже сміливо: зірка соцмереж лише у леопардовій білизні з’явилася на вулицях Західного Голлівуду

Кіна Таварозі / © Getty Images

Увагу папараці на вулицях Західного Голлівуду привернула зірка соцмереж Кіна Таварозі. Вона у провокаційному образі йшла на офіційну вечірку The Playboy та Honey Birdette, яка відбулася напередодні Геловіну у клубі Keys Night.

На Кіні був лише комплект білизни з леопардовим принтом і мереживом, який складався з бюстгальтера, трусів, пояса з підтяжками. На сосках у неї були чорні наліпки. З верхнього одягу більше на ній нічого не було.

Кіна Таварозі / © Getty Images

Лук Таварозі доповнила чорними панчохами, чорними високими рукавичками, леопардовими туфлями і леопардовою сумочкою.

Зірка зробила укладання з локонами, прикрасивши його леопардовим обідком-вушками і яскравий макіяж із накладними пишними віями, біло-рожевими тінями на вилицях і візерунком із леопардовим принтом. Все її тіло було намазане шимером. Шию вона прикрасила чорним чокером із золотими кільцями, а руки — парними чорними браслетами, золотими браслетами і годинником.