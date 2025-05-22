Дуже спокусливо: акторка Джорджина Чапман прийшла на захід у напівпрозорій сукні з вирізом до пупка

Джорджина Чапман / © Associated Press

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Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa — Джорджина Чапман — відвідала благодійний бал amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Його метою є допомога організаціям, які борються зі СНІДом.

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / © Associated Press

На івенті її супроводжував коханий — 52-річний оскароносний актор Едріан Броуді. Пара не приховувала ніжний почуттів одне до одного: вони трималися за руки і навіть поцілувалися на камери.

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона була одягнена у напівпрозору сукню максі з квітами, розшиту срібними та чорними паєтками і бісером. Вбрання також було прикрашене торочкою з бісеру і мало глибоке декольте аж до пупка.

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Джорджина Чапман / © Associated Press

Аутфіт Чапман доповнила скромною зачіскою, вечірнім макіяжем із акцентом на очах і молочним манікюром. У вухах у неї були сережки-люстри, а на руках — браслет і каблучки.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Джорджина Чапман позувала в асиметричній сукні кольору бургунді, оздобленій об’ємними квітковими аплікаціями.