Дуже змінилася: акторка, яка зіграла дівчинку у фільмі "Хроніки Нарнії", вийшла в світ

Джорджі Генлі / © Associated Press

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2005 року на екрани вийшов добрий сімейний фільм під назвою «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа», який став екранізацією книжки британського письменника Клайва Льюїса. Одну з головних ролей у фільмі — дівчинку на ім’я Люсі Певенсі — зіграла зовсім юна на той час акторка Джорджі Генлі. Коли вийшов фільм, їй було лише 10 років, а нині вже 31.

Нещодавно Джорджі вийшла на червону доріжку та позувала для фотографів на прем’єрі фільму «Чорнило» (Ink), який презентували у межах Лондонського кінофестивалю.

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Джорджі Генлі / © Associated Press

Акторка обрала чорну сукню з декольте та довгими рукавами, яку доповнила лише креативним кольє з зеленою підвіскою. Зачіску вона зробила з підкрученим догори волоссям, а макіяж на її обличчі був лаконічним — з класичними чорними стрілками.

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Джорджі Генлі / © Associated Press

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