ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Дуже змінилася: акторка, яка зіграла дівчинку у фільмі "Хроніки Нарнії", вийшла в світ

Понад 20 років тому дитиною вона зіграла в одному з найвідоміших сімейних фільмів, а зараз розвиває кар’єру вже як доросла акторка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джорджі Генлі

Джорджі Генлі / © Associated Press

2005 року на екрани вийшов добрий сімейний фільм під назвою «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа», який став екранізацією книжки британського письменника Клайва Льюїса. Одну з головних ролей у фільмі — дівчинку на ім’я Люсі Певенсі — зіграла зовсім юна на той час акторка Джорджі Генлі. Коли вийшов фільм, їй було лише 10 років, а нині вже 31.

Нещодавно Джорджі вийшла на червону доріжку та позувала для фотографів на прем’єрі фільму «Чорнило» (Ink), який презентували у межах Лондонського кінофестивалю.

Джорджі Генлі / © Associated Press

Джорджі Генлі / © Associated Press

Акторка обрала чорну сукню з декольте та довгими рукавами, яку доповнила лише креативним кольє з зеленою підвіскою. Зачіску вона зробила з підкрученим догори волоссям, а макіяж на її обличчі був лаконічним — з класичними чорними стрілками.

Джорджі Генлі / © Associated Press

Джорджі Генлі / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie