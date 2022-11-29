Дуже давно не бачили: зірка "Анатомії Грей" Кетрін Гейгл з'явилася на публіці

Кетрін Гейгл, яка прославилася завдяки ролі у популярному медичному серіалі "Анатомія Грей", вкрай рідко буває на світських тусовках чи заходах, тому її поява в Нью-Йорку трохи здивувала.

Акторка одягнулася дуже яскраво та ефектно для шоу Today. На Кетрін була трикотажна сукня насиченого гарбузового відтінку від бренду Halston.

Вбрання обтискало фігуру зірки, мало високу горловину та відкриті плечі. Доповнювали цей образ червона сумка від Hermes, білі чоботи-труби, об'ємне укладання та сережки у вухах.

Кетрін Гейгл / Фото: Getty Images

Після знімань у програмі Кетрін переодягла та вийшла зі студії вже в іншому луку — червоному штанному костюмі та прозорих туфлях зі стразами. Жакет зірка одягла на голе тіло, через що трохи було видно її білизну, а ось на штанинах були розрізи, які робили дуже цікавий акцент у образі.

Кетрін Гейгл / Фото: Getty Images

На шоу Гейгл прийшла, щоб прорекламувати другий сезон серіалу "Провулок Світлячків", де зіграла разом із Сарою Чок.

Сюжет серіалу Netflix розповідає про двох найкращих подруг Таллі та Кейт, які нерозлучні зі шкільних часів: вони підтримують одна одну в горі і в радості вже не перший десяток років.

Нагадаємо, що слава у Кетрін не найкраща і акторці приписували зіркову хворобу. Нібито з "Анатомії Грей" вона пішла саме через жахливий характер, але сама вона стверджувала, що пішла з мильної опери через дітей та сім'ю — у неї та її чоловіка Джоша Келлі троє дітей — дві названі дівчинки та рідний син. Сімейними знімками акторка доволі часто ділиться у Instagram.

Читайте також: