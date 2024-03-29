Дуже дешева: Єва Лонгорія назвала вартість своєї ефектної сукні на червоній доріжці у Каннах

Акторка довела, що не обов'язково витрачати великі гроші, щоб мати гарний вигляд.

Єва Лонгорія зараз з'являється на червоних доріжках у найприголомшливіших і найдорожчих вбраннях, але так, звичайно ж, було не завжди. 2005 року акторка дебютувала на Каннському кінофестивалі — зірка "Відчайдушних домогосподарок" відвідала показ фільму "Де ховається правда" канадського режисера Атома Егояна.

На заході зірка з'явилася в ефектній золотій трикотажній сукні з бретелькою-галтером. Сукня була виконана з блискучої тканини і мала гарне оздоблення на декольте та подолі. Сама акторка на своїй сторінці в Instagram зізналася, що вартість цього вбрання була лише 40 доларів.

"Сукня за 40 доларів, яку я носила на своїй першій червоній доріжці у Каннах. Доказ того, що справа не в сукні, а в жінці, яка її носить!", — написала зірка.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також у вбрання була гола спина, яку прикрашала шнурівка.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

А спереду у неї було не дуже глибоке V-подібне декольте.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Лук Лонгорія тоді доповнила гламурним клатчем, золотистими босоніжками та масивними браслетами на руках.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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