Дуже дивне вбрання: британська акторка викликала фурор "голою" сукнею на червоній доріжці

Її вбрання привернуло дуже багато уваги, проте раніше в такому ж з'являлася інша знаменитість.
33-річна британська акторка, поетеса та кінорежисерка — Грета Беламачина — з'явилася серед гостей 81-го Венеційського кінофестивалю. Вона переглянула картину "Марія", в якій зіграла легендарна Анджеліна Джолі.
На заході Грета привернула особливу увагу, адже обрала архівну сукню від Philosophy di Lorenzo Serafini, яка була повністю прозорою. Вбрання було виконане з тонкої сітчастої чорної тканини, мало довгі рукави і було повністю розшите золотим декором.
Також сукню прикрашав оксамитовий пояс на талії з бантом та квіткою, а горловину – рюші. Носила вона її у поєднанні з бежевим боді, гламурними золотистими туфлями та сумкою у вигляді перлини від Simone Rocha.
Однак вона не перша, хто одягав цю прозору сукню на кінофестиваль. 2018 року 75-й Венеційський кінофестиваль відвідала топмодель Ізабель Гулар і була в такому ж вбранні, але носила його з чорною спідньою білизною.
Читайте також:
- У сукні з драпуванням, пір'ям і значним розрізом: модель Маріякарла Босконо на червоній доріжці
- Була як гола: канадська акторка з'явилася на червоній доріжці у вінтажній сукні із плівки
- У оксамитовій довгій сукні: елегантна Анджеліна Джолі сяяла на фотоколлі в Італії