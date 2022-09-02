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Дуже дивний вибір: Тімоті Шаламе з'явився на фотоколі у шортах у камуфляжний принт

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Дуже дивний вибір: Тімоті Шаламе з'явився на фотоколі у шортах у камуфляжний принт

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

На тлі колег у піджаках та сукнях молодий актор однозначно вирізнявся.

26-річний Тімоті Шаламе - нова надія Голлівуду, оскільки у своєму віці він уже встиг знятися у десятках успішних фільмів, а також отримати номінацію на "Оскар" та "Золотий глобус". А після тріумфу чергової екранізації "Дюни", актор став ще популярнішим і затребуваним. Цього року на 79-му Венеційському кінофестивалі Тімоті представляє фільм "Цілком і повністю", знятий режисером Лукою Гуаданьїно, де разом із Тейлор Рассел виконує головну роль.

Однак поява актора на фотоколі картини трохи здивувала, адже він одягнув досить нетривіальний образ від бренду Celine із весняно-літньої колекції 2023 року. Лук складалася з широких довгих шортів у камуфляжний принт і з кишенями, а також яскравого кардигану, який прикрашала брошкв зі стразами.

Також актор одягнув діамантове кольє та кілька перснів, а ось його руку прикрашав годинник на чорному ремінці. Завершили лук чорні черевики та футболка з принтом.

Тімоті Шаламе / © Associated Press
Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Зазначимо, що в основі фільму "Цілком і повністю" лежить роман Камілли ДеАнджеліс, що вийшов 2015 року. Дія фільму відбувається в Америці часів Рональда Рейгана та розповідає драматичну історію дівчини Марен Годлі, кинуту матір'ю. Тімоті зіграє у фільмі коханого дівчини - хлопця на ім'я Лі.

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