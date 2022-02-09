Дуже ефектно і сміливо: зірка The Pussycat Dolls позувала на червоній доріжці у сукні з вирізами

Дуже ефектно і сміливо: зірка The Pussycat Dolls позувала на червоній доріжці у сукні з вирізами

Образ знаменитість доповнила лише високими рукавичками, щоби не відволікати увагу від незвичайної сукні.

У Лондоні відбулася одна з найпрестижніших британських премій BRIT Awards, де щорічно вручають нагороди в галузі попмузики. Захід відвідало багато знаменитостей, серед яких була і учасниця гурту The Pussycat Dolls, а також ведуча на радіо Ешлі Роберс.

Зірка з'явилася на червоній доріжці у чорній довгій сукні від Mônot. Сексуальна сукня мала складний крій з безліччю вирізів під грудьми та на талії. Американська пройма та високий розріз збоку теж додавали цьому вбранню незвичайності та сміливості.

Ешлі Робертс / Getty Images

Образ Ешлі завершила високими шкіряними рукавичками, лаконічними босоніжками, укладанням та досить стриманим нюдовим макіяжем. Таким чином, нічого не відволікало від ефектної сукні.

Ешлі Робертс / Associated Press

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