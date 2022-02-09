Дуже ефектно і сміливо: зірка The Pussycat Dolls позувала на червоній доріжці у сукні з вирізами

Образ знаменитість доповнила лише високими рукавичками, щоби не відволікати увагу від незвичайної сукні.
У Лондоні відбулася одна з найпрестижніших британських премій BRIT Awards, де щорічно вручають нагороди в галузі попмузики. Захід відвідало багато знаменитостей, серед яких була і учасниця гурту The Pussycat Dolls, а також ведуча на радіо Ешлі Роберс.
Зірка з'явилася на червоній доріжці у чорній довгій сукні від Mônot. Сексуальна сукня мала складний крій з безліччю вирізів під грудьми та на талії. Американська пройма та високий розріз збоку теж додавали цьому вбранню незвичайності та сміливості.
Образ Ешлі завершила високими шкіряними рукавичками, лаконічними босоніжками, укладанням та досить стриманим нюдовим макіяжем. Таким чином, нічого не відволікало від ефектної сукні.
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