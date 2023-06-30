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Дуже елегантна: Дженніфер Лоуренс на зніманнях реклами люксового бренду у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Дуже елегантна: Дженніфер Лоуренс на зніманнях реклами люксового бренду у Нью-Йорку

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Поки що не розголошується з яким саме брендом вона зараз співпрацює, але схоже, що це буде реклама годинника.

Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс у перерві між зніманнями в кіно розпочала роботу над новою рекламою. Зірку помітили папараці під час знімань у Нью-Йорку.

Раніше передбачалося, що вона знімається в рекламі бренду Dior, але схоже, що все ж таки це буде швейцарський люксовий виробник годинників Longines.

Перед камерами зірка з'явилася спочатку у мінісукні з довгими рукавами та відкритою спиною, ймовірно від бренду The Row. Також на ній були сонцезахисні окуляри Ray-Ban та мюлі від Manolo Blahnik.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Також Дженніфер з'явилася на публіці у довгій сукні міді з відкритою спиною від The Row.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Темно-синє вбрання мало відворот на декольте, а доповнила вона образ тими ж мюлями, укладанням, ніжним макіяжем і годинником Longines.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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