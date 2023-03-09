Дуже елегантна: Кейт Бланшетт відвідала галаконцерт "Жінка року"

У цьому вбранні зірка мала приголомшливий вигляд.
Акторка Кейт Бланшетт з'явилася серед гостей щорічного галаконцерту Time "Жінка року" у Лос-Анджелесі. Захід відбувся у Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня.
На червону доріжку оскароносна акторка вийшла в елегантному чорному костюмі, що складався з жакета з короткими рукавами та класичних штанів зі стрілками. Жакет прикрашали шовкові лацкани, широкі ґудзики, а також на плече вона прикріпила синю стрічку від ЮНІСЕФ із написом #WithRefugees (З біженцями) — на знак солідарності з людьми, які вимушені були залишити свої домівки.
Завершили цей образ чорні туфлі-човники, макіяж, ідеальне укладання та розкішна прикраса з перлами та великим зеленим каменем.
Також Кейт цього року номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка" за роль у картині "Тар". Раніше вона цю нагороду вже здобувала двічі. Церемонія нагородження Американської академії відбудеться 13 березня.
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