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Дуже елегантна: Кейт Бланшетт відвідала галаконцерт "Жінка року"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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Дуже елегантна: Кейт Бланшетт відвідала галаконцерт "Жінка року"

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

У цьому вбранні зірка мала приголомшливий вигляд.

Акторка Кейт Бланшетт з'явилася серед гостей щорічного галаконцерту Time "Жінка року" у Лос-Анджелесі. Захід відбувся у Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня.

На червону доріжку оскароносна акторка вийшла в елегантному чорному костюмі, що складався з жакета з короткими рукавами та класичних штанів зі стрілками. Жакет прикрашали шовкові лацкани, широкі ґудзики, а також на плече вона прикріпила синю стрічку від ЮНІСЕФ із написом #WithRefugees (З біженцями) — на знак солідарності з людьми, які вимушені були залишити свої домівки.

Завершили цей образ чорні туфлі-човники, макіяж, ідеальне укладання та розкішна прикраса з перлами та великим зеленим каменем.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Також Кейт цього року номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка" за роль у картині "Тар". Раніше вона цю нагороду вже здобувала двічі. Церемонія нагородження Американської академії відбудеться 13 березня.

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Дата публікації
Перегляди
1206
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