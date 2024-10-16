Дуже елегантна: Нікі Гілтон з'явилася в чорній оксамитовій сукні з американською проймою

Світська левиця мала гламурний і жіночний вигляд ву цій простій сукні.
У молодшої сестри скандальної та епатажної Періс Гілтон — 41-річної Нікі — жовтень виявився дуже насиченим та завантаженим місяцем, адже світська левиця відвідала кілька заходів, продемонструвавши свою любов до гламуру та розкоші.
Мільйонерка відвідала вечірку на честь 40-річчя Fashion Group International Night of Stars, яка відбулася у готелі Plaza Hotel у Нью-Йорку. На червону доріжку Нікі вийшла в довгій приталеній оксамитовій сукні.
У вбрання був галтер і американська пройма, а доповнила вона свій лаконічний образ лише зачіскою та макіяжем із червоною помадою на губах.
Раніше на світських вечорах вона також продемонструвала чорні сукні. На врученні премії журналу Glamour "Жінка року" Нікі одягла на червону доріжку чорну коктейльну сукню з аплікаціями у вигляді великих бантів. Вбрання було від бренду Rebecca Vallance-Gasan, мало глибоке декольте, тонкі бретельки і було прикрашене бантом зі стразами на грудях.
А ось на осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету вона обрала однотонну чорну сукню від бренду Oscar de la Renta з пишною спідницею.
До речі, нещодавно — 5 жовтня — Нікі відсвяткувала день народження і її сестра Періс влаштувала їй розкішне свято. Періс організувала вдома салон краси, запросила косметологів, а торт із свічками Нікі винесли її доньки. Потім відбулася вечірка з гостями та подарунками. Милим відео зі свята Гілтон поділилася у соцмережі.
Читайте також:
- У жовтій сукні з принтом: мільйонерка Нікі Гілтон сама сходила за коктейлем
- У білій сукні та чорних колготках: Нікі Гілтон з'явилася серед гостей показу Marc Jacobs
- З декольте та розрізом: Нікі Гілтон вийшла на червону доріжку Канн у блакитному вбранні