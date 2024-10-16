Дуже елегантна: Нікі Гілтон з'явилася в чорній оксамитовій сукні з американською проймою

У молодшої сестри скандальної та епатажної Періс Гілтон — 41-річної Нікі — жовтень виявився дуже насиченим та завантаженим місяцем, адже світська левиця відвідала кілька заходів, продемонструвавши свою любов до гламуру та розкоші.

Мільйонерка відвідала вечірку на честь 40-річчя Fashion Group International Night of Stars, яка відбулася у готелі Plaza Hotel у Нью-Йорку. На червону доріжку Нікі вийшла в довгій приталеній оксамитовій сукні.

У вбрання був галтер і американська пройма, а доповнила вона свій лаконічний образ лише зачіскою та макіяжем із червоною помадою на губах.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Раніше на світських вечорах вона також продемонструвала чорні сукні. На врученні премії журналу Glamour "Жінка року" Нікі одягла на червону доріжку чорну коктейльну сукню з аплікаціями у вигляді великих бантів. Вбрання було від бренду Rebecca Vallance-Gasan, мало глибоке декольте, тонкі бретельки і було прикрашене бантом зі стразами на грудях.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

А ось на осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету вона обрала однотонну чорну сукню від бренду Oscar de la Renta з пишною спідницею.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно — 5 жовтня — Нікі відсвяткувала день народження і її сестра Періс влаштувала їй розкішне свято. Періс організувала вдома салон краси, запросила косметологів, а торт із свічками Нікі винесли її доньки. Потім відбулася вечірка з гостями та подарунками. Милим відео зі свята Гілтон поділилася у соцмережі.

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