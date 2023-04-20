Дуже елегантна: Сара Мішель Геллар з'явилася на фестивалі в Каннах у вбранні з глибоким декольте

Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає насамперед за роллю в культовому серіалі "Баффі — переможниця вампірів", з'явилася на заході в Каннах — Canneseries 2023 — це Міжнародний фестиваль серіалів, який вже традиційно минув на Лазуровому узбережжі.

Акторка взяла участь у церемонії закриття цього фестивалю. Перед камерами вона з'явилася у приголомшливому образі — чорній сукні без бретельок і з дуже глибоким V-подібним декольте.

Вбрання ідеально сиділо на фігурі зірки, а ось його поділ прикрашав декор у вигляді об'ємного тюлю та 3D квітів. Доповнила образ Сара Мішель сатиновим клатчем-коробкою, туфлями-човниками та кількома прикрасами з діамантами.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

У макіяжі вона акцентувалв увагу на червоній помаді на губах, а волосся зібрала в пучок.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

До речі, з порожніми руками Геллар не поїхала із Франції, оскільки отримала нагороду Canal Plus Icon.

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