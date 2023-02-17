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Дуже елегантна: зірка серіалу "Анатомія Грей" прийшла на модний показ з 8-річною дочкою

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Дуже елегантна: зірка серіалу "Анатомія Грей" прийшла на модний показ з 8-річною дочкою

Еллен Помпео / Фото: Associated Press

Це вперше зірка взяла доньку на світський захід, зазвичай вона тримає особисте життя та сім'ю подалі від преси та публіки.

Американська акторка Еллен Помпео, відома за своєю роллю Мередіт Грей у популярному медичному телесеріалі "Анатомія Грей", де вона знімалася від 2005 до 2022 року, вирішила відвідати модне шоу бренду Michael Kors.

Показ колекції осінь-зима 2023 року проводився в Нью-Йорку в межах Тижня моди.

Перед камерами Еллен з'явилася у компанії своєї середньої доньки – 8-річної Сієнни. 53-річна зірка одягла на фешншоу повністю кремовий лук, в якому поєднала оригінальну спідницю з торочкою та водолазку. На плечі телезірка накинула класичне пальто, а ось із аксесуарів віддала перевагу бежевим туфлям-човникам, широкому поясу із золотою пряжкою та клатчу. Волосся вона підкрутила у легкі хвилі, а на обличчі зробила лаконічний макіяж із ніжною помадою та коричневими тінями.

Еллен Помпео та Сієнна / © Associated Press
Еллен Помпео та Сієнна / Фото: Associated Press

Маленька Сієнна одягла мініспідницю зі стразами, білу блузу та кофту на блискавці з екохутра. Також на ній були колготки та черевики на шнурках. Волосся дівчинці заплели у стильні кіски.

Еллен Помпео та Сієнна / © Associated Press
Еллен Помпео та Сієнна / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
374
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