Дуже гарно: Леоні Ганне знялася у "весільній" фотосесії у сукні від українського бренду

36-річний німецька фешнблогерка, інфлюенсерка та модель – Леоні Ганне – нещодавно стала нареченою – її наречений – українець Олександр Галієвський – зробив їй пропозицію після 10 років стосунків. Тому не дивно, що журнал Harper's Bazaar Arabia запросив її знятися у фотосесії у весільних сукнях.

На обкладинці глянцю Леоні з'явилася у білій сукні Balmain з оголеними плечима та з величезним бантом на голові.

Також дівчина приміряла інші розкішні сукні від Tony Ward Couture, Krikor Jabotian, Schiaparelli, Georges Chakra та інших.

Особливо нашу увагу привернув образ в асиметричній сукні з дрібним плісуванням від українського бренду Lever Couture, який давно сподобався західним селебриті. Образ дівчини доповнювали кольє з перлами від Messika та макіяж з акцентом на очі.

Зазначимо, що Леоні Ганне часто обирає українські бренди для своїх світських виходів. Так, на червоній доріжці Канського кінофестивалю дівчина з'явилася вбрання від Milla Nova, яке заснували сестри Зоряна та Ірина Сенишини. Сукня з відкритою спиною була ідеально білого відтінку та з тонкими бретельками, а на стегнах його прикрашала драпірована тканина. Доповнювала сукня накидка у вигляді величезного банта із довгим шлейфом.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

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