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Дуже гарно: Леоні Ганне знялася у "весільній" фотосесії у сукні від українського бренду

Дуже гарно: Леоні Ганне знялася у "весільній" фотосесії у сукні від українського бренду

Фешнблогерка часто вдягає вбрання від українських брендів.

36-річний німецька фешнблогерка, інфлюенсерка та модель – Леоні Ганне – нещодавно стала нареченою – її наречений – українець Олександр Галієвський – зробив їй пропозицію після 10 років стосунків. Тому не дивно, що журнал Harper's Bazaar Arabia запросив її знятися у фотосесії у весільних сукнях.

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На обкладинці глянцю Леоні з'явилася у білій сукні Balmain з оголеними плечима та з величезним бантом на голові.

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Також дівчина приміряла інші розкішні сукні від Tony Ward Couture, Krikor Jabotian, Schiaparelli, Georges Chakra та інших.

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Особливо нашу увагу привернув образ в асиметричній сукні з дрібним плісуванням від українського бренду Lever Couture, який давно сподобався західним селебриті. Образ дівчини доповнювали кольє з перлами від Messika та макіяж з акцентом на очі.

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Зазначимо, що Леоні Ганне часто обирає українські бренди для своїх світських виходів. Так, на червоній доріжці Канського кінофестивалю дівчина з'явилася вбрання від Milla Nova, яке заснували сестри Зоряна та Ірина Сенишини. Сукня з відкритою спиною була ідеально білого відтінку та з тонкими бретельками, а на стегнах його прикрашала драпірована тканина. Доповнювала сукня накидка у вигляді величезного банта із довгим шлейфом.

Леоні Ганне / © Associated Press
Леоні Ганне / Фото: Associated Press

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