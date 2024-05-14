Дуже гламурна: модний блогер Леоні Ганне з'явилася із сумкою як у Керрі Бредшоу

Модниця вийшла на публіку із сумкою, яка скоро також з'явиться у серіалі.

Відома німецька блогерка Леоні Ганне з'явилася на показі круїзної колекції бренду Gucci, який відбувся у Лондоні. Для цього заходу вона підібрала білу мінісукню без бретельок із досить сміливим декольте та трапецієподібною спідницею. Талія у сукні була завищена, у ампірному стилі.

Доповнила вбрання зірка Instagram білими лоферами на платформі — однією з трендових пар взуття літа 2024, декількома прикрасами від Tiffany & Co., ніжним макіяжем, зачіскою і дуже гламурною сумкою Jackie 1961 від Gucci.

Цей аксесуар названо на честь першої леді США Жаклін Кеннеді — відомої модниці. У аксесуару дуже впізнавана форма та застібки. Модель, з якою прийшла на захід Леоні, була декорована камінням різного розміру.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Минулого тижня з такою самою сумкою з'явилася на вулиці в Нью-Йорку акторка Сара Джессіка Паркер. Вона знімалася в епізоді серіалу "І просто так…" Наразі розпочалася робота над третім сезоном цього проєкту.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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