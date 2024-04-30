Дуже гламурна та яскрава: 73-річна Джейн Сеймур вийшла на червону доріжку церемонії

У Лос-Анджелесі відбулася 49-та церемонія вручення премії AFI Life Achievement Award, яка цього року була присвячена акторці Ніколь Кідман. Окрім самої винуватиці урочистості на червону доріжку також вийшла 73-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Попри поважний вік, Сеймур продовжує вести активне світське життя, зніматись у кіно та відвідувати заходи. Цього разу вона з'явилася на публіці в гламурній сукні з декольте-серцем, яка повністю була розшита лелітками.

Сукня була приталеного фасону, але на спідниці її прикрашали великі волани, які надавали вбранню романтичності. Доповнила вона сукню гламурними босоніжками на підборах та зі стразами, улюбленою зачіскою з розпущеним волоссям, а також кількома діамантовими прикрасами – кольє, браслетом та сережками.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Сама ж Кідман відвідала захід зі своєю родиною – чоловіком, дітьми, сестрою та племінниками. Особливу увагу публіки привернули дві доньки-красуні Ніколь – 15-річна Сандей Роуз та 13-річна Фейт Маргарет, які вийшли до фотографів у червоних сукнях. На червону доріжку із дочками акторка вийшла вперше.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Читайте також: