Дуже гламурно: колишня зірка Victoria's Secret Ромі Стридж на вечірці у Франції

У цьому вбранні вона мала дуже романтичний вигляд, але пір'я у Каннах Ромі одягає не вперше.

Нідерландська модель Ромі Стридж — колишній "ангел" Victoria's Secret — відвідала вечірку MagnumWherever Pleasure Takes You, яка відбулася на пляжі Магнум у Каннах. Для цього заходу модель вирішила одягнути гламурну мінісукню перламутрового відтінку.

Її вбрання було повністю розшите лелітками, мало широкі рукави, а також обробку пір'ям на подолі. Фасон сукні був вільний.

Доповнила дівчина сукню ніжними босоніжками зі шнурівкою, сережками з намистинами та гламурним макіяжем із бронзером. Вона розпустила волосся і уклала в об'ємну зачіску.

Ромі Стридж / Фото: Getty Images

Цим вбранням вона продовжила обрану для Канн стилістику, оскільки в день відкриття кінофестивалю з'явилася на червоній доріжці у довгій сукні з пір'ям та камінням від Eman Al Ajlan ніжно-рожевого відтінку.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

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