Дуже красива: акторка Пріянка Чопра, яка неодноразово підтримувала Україну, сяяла в Парижі

На світській вечірці вона продемонструвала також розкішні прикраси.

Під час повномасштабного російського вторгнення багато світових знаменитостей висловили свою підтримку Україні і однією з них стала акторка та власниця титулу "Міс світу-2000" Пріянка Чопра. Днями знаменитість прилетіла зі США до Європи, щоб відвідати захід у Парижі – галавечір Bvlgari Eden The Garden of Wonders, на якому зібралися найкращі друзі та музи знаменитого італійського ювелірного бренду Bvlgari.

Пріняка, яка також є амбасадоркою бренду, зачарувала гостей довгою сукнею з глибоким декольте від бренду Rasario, розшитій золотими паєтками. Доповнило цей образ діамантове кольє у вигляді змії з рубіном.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно Чопра та її чоловік Нік Джонас вперше стали батьками. доньку парі народила сурогатна мати. Мелечі дали ім'я Мелті, що на санскриті означає "маленька ароматна квітка або місячне світло". Після народження дочки Пріянка та Нік вирішили тимчасово зникнути з медійного простору, але як виявилося через самопочуття дочки. На День матері модель написала чуттєвий пост, у якому вперше показала доньку та розповіла, що кілька місяців Мелті лежала у відділенні інтенсивної терапії та лікарі боролися за її життя.

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