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Дуже красива: модель plus-size Ешлі Грем на показі Lanvin у Парижі

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Дуже красива: модель plus-size Ешлі Грем на показі Lanvin у Парижі

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Цього разу вона була не на подіумі, а серед гостей заходу.

Модель plus-size Ешлі Грем відвідала показ жіночого одягу Lanvin, де презентували колекцію весна-літо 2023 року. Шоу відбувалося в межах Тижня моди в Парижі.

На матері трьох дітей була приголомшлива шовкова сукня до підлоги кольору фуксії. Вбрання мало "гострі" плечі та рукави фасону "єпископ". Сукня Ешлі була однотонною, а прикрашали її не дуже глибоке V-подібне декольте та драпування на спідниці.

Доповнила образ модель квадратною рожевою сумкою з ручкою у вигляді кішки, чорними босоніжками та кількома каблучками на пальцях. Макіяж у неї також був виконаний у рожевій гамі.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

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