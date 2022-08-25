Дуже красива: Єва Лонгорія з'явилася на вулиці у стильній укороченій сорочці та штанах-палацо

Єва - шанувальниця штанних костюмів, і в черговому стильному луку її днями помітили у Лос-Анджелесі.
Американська акторка та бізнесвумен Єва Лонгорія, яку багато хто пам'ятає за роллю темпераментної Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", потрапила під приціл папараці. Зірку сфотографували, коли вона йшла до свого автомобіля в дуже стильному луку.
Єва поєднала білу вкорочену сорочку зі стильними штанами-палацо кольору латте, які мали високе посадження. Також у цьому образі акторка використала великі золоті прикраси, туфлі на дуже високих підборах і уклала волосся в елегантну та трохи недбалу зачіску.
А ось на своїй сторінці в Instagram вона показала ще один образ у штанах, але яскраво-рожевого кольору, які поєднувала з таким самим топом на одне плече.
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