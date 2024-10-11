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Дуже красива: Зої Салдана у вбранні коричневого кольору на прем'єрі фільму в Лондоні

Дуже красива: Зої Салдана у вбранні коричневого кольору на прем'єрі фільму в Лондоні

Зої Салдану / Фото: Getty Images

Стильний одяг підкреслював струнку фігуру знаменитості.

Зої Салдана продемонструвала стильний лук на заході у Лондоні — вона відвідала показ фільму "Емілія Перес", який проводився у межах 68-го Лондонського кінофестивалю. Фотосесія до фільму відбулася на даху готелю Corinthia Hotel London.

Перед фотографами акторка позувала у вбранні коричневих відтінківх, який включав довгу напівпрозору спідницю від Saint Laurent і стильну куртку-сорочку з ґудзиками та з поясом.

Образ вона доповнила яскравим макіяжем із червоною помадою, а волосся зібрала в пучок та прикрасила квітами.

Зої Салдану / © Getty Images
Зої Салдану / Фото: Getty Images

У цій картині вона зіграла разом із Селеною Гомес, яка теж з'явилася на фотосесії. Акторка позувала перед фотографами у чорній оксамитовій сукні від Модного дому Schiaparelli. Вбрання ідеально підкреслюючи красиву фігуру красуні.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

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