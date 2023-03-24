Дуже красиво: авторка вірусного хіта Made You Look з'явилася на зніманнях шоу у жакеті від українського бренду

Ще одна суперзірка віддала перевагу образу, створеному в Україні.

29-річна американська співачка Меган Трейнор, широко відома завдяки своєму "вірусному" хіту Made You Look, зараз є суддею у музичному проєкті Australian Idol. На одному із нещодавніх знімань програми дівчина з'явилася у вбранні від українського бренду Gasanova.

Меган одягла приголомшливий чорний жакет з лацканами, який був розшитий красивими кристалами Swarovski на плечах та в передній частині. Виріб називається Crystal Jacket.

Образ співачка, яка зараз вагітна другою дитиною, доповнила ефектним атласним топом і лосинами, волосся їй уклали у високий пучок з нитками кристалів, а макіяж зробили дуже ніжним.

Читайте також: