Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дуже красиво: авторка вірусного хіта Made You Look з'явилася на зніманнях шоу у жакеті від українського бренду

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
331
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дуже красиво: авторка вірусного хіта Made You Look з'явилася на зніманнях шоу у жакеті від українського бренду

Меган Трейнор / Фото: instagram.com/meghantrainor

Ще одна суперзірка віддала перевагу образу, створеному в Україні.

29-річна американська співачка Меган Трейнор, широко відома завдяки своєму "вірусному" хіту Made You Look, зараз є суддею у музичному проєкті Australian Idol. На одному із нещодавніх знімань програми дівчина з'явилася у вбранні від українського бренду Gasanova.

Меган одягла приголомшливий чорний жакет з лацканами, який був розшитий красивими кристалами Swarovski на плечах та в передній частині. Виріб називається Crystal Jacket.

Образ співачка, яка зараз вагітна другою дитиною, доповнила ефектним атласним топом і лосинами, волосся їй уклали у високий пучок з нитками кристалів, а макіяж зробили дуже ніжним.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
331
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація