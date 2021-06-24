Дуже мило: дружина екс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала нове фото з донькою

Даша Хлистун розчулила фоловерів своєю публікацією.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — показала в Instagram новий знімок їх новонародженої дочки Аріани.

На фото Даша тримає на руках Аріану, одягнену в красиву мереживну сукню і з гумкою-обручем на голові. А сама Хлистун вдягла білу обтислу сукню в рубчик і зробила ніжний макіяж. Мама і донька посміхаються прямо в камеру.

"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці", — написала дівчина під фото.

Нагадаємо, 13 червня в родині головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка і його дружини Даші Хлистун був важливий день — вони похрестили свою дочку Аріану.

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