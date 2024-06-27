Дуже мило: Джорджина Родрігес показала фото Кріштіану Роналду з їхньою молодшою донькою

Футболіст Кріштіану Роналду зараз зайнятий на Євро-2024, де виступає у складі збірної Португалії. Однак у перервах між іграми проводить час із сім'єю та дітьми – а їх у пари п'ятеро.

Так, його кохана — 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес – показала в Instagram миле фото, на якому спортсмена зазнімковано з їхньою молодшою спільною донькою – дворічною Беллою Есмеральдою.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Роналду п'є каву, а дівчинка – сік. "Близнюки", — підписала фото Джорджина, маючи на увазі, швидше за все, їхню зовнішню схожість.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес вболівала за Роналду на матчі Євро-2024. Вона вирушила до Дортмунду, де відбувся матч між збірними Туреччини та Португалії в рамках Євро-2024. Команда Кріштіану здобула перемогу з рахунком 3:0.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Читайте також:

Джорджина Родрігес в ефектних образах і в бікіні (10 фото)