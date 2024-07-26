Дуже мило: Джорджина Родрігес показала, як Кріштіану Роналду грає у футбол зі своїм сином

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду зі своїми п'ятьма дітьми вирушили на відпочинок на березі Червоного моря, до фешенебельного готелю. За чутками, спортсмен став одним із інвесторів цього ексклюзивного курорту в Саудівській Аравії. Проте сім'я на відпочинку не тільки купається в морі та засмагає, а й активно проводить час.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

У своєму Instagram Джорджина показала відео, як Кріштіану грає у футбол зі своїм сином Матео. Як написали фоловери зірки, у дитини найкращий тренер із усіх можливих. Можливо, хлопчик теж вирішив стати відомим футболістом, як його батько.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показувала, як її син та дочка займаються у спортзалі. Діти не відстають від своїх батьків, які регулярно займаються у спортзалі та стежать за своєю фізичною формою.

Джорджина Родрігес із сином Матео на "Формулі-1" / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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