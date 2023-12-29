Дуже мило: Ніколь Кідман показала, як годувала ягня з пляшечки

56-річна австралійська та американська актриса, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – Різдво відсвяткувала на своїй фермі у Південному Гайленді, Австралія. Звідти вона показала серію знімків, на яких знята під час годування з пляшки ягняти.

Ніколь Кідман на своїй фермі в Австралії / Фото: Instagram Ніколь Кідман

"Святкові турботи", – лаконічно підписала фото зірка.

Маєток під назвою Bunya Hill за 6,5 млн доларів актриса разом зі своїм чоловіком – кантрі-співаком Кітом Урбаном – купила у 2008 році. Будинок оточений спеціальними насипами, щоб захистити сім'ю від настирливих фанатів та усюдисущих папараці.

Нагадаємо, Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку із чоловіком-музикантом. Вони відвідали презентацію серіалу "Експати" від Amazon Prime Video. На червоній доріжці актриса з'явилася у сукні ніжно-бежевого відтінку від бренду Fendi, яка була представлене у кутюрній колекції осінь-зима 2023 року.

Ніколь Кідман із чоловіком / Фото: Getty Images

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