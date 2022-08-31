Дуже мило: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото Стейтема з маленькою донькою

Модель відпочиває з бойфрендом та дітьми.

35-річна британська топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі рідко показує сімейні фотографії. Але на цей раз вона зробила виняток.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі разом із подругами та бойфрендом Джейсоном Стейтемом вирушила на пляжний відпочинок. Судячи з фото, зіркова пара взяла із собою доньку Ізабеллу Джеймс, яка народилася у лютому 2022-го.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фоловерів дуже зворушив знімок, на якому Стейтем тримає на руках маленьку донечку в смугастому боді.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Також Розі показала кілька селфи у купальниках.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Читайте також: